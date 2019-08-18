Столичная прокуратура раскрыла подробности экстрадиции наркоторговца Сильвера в Израиль (фото)

В этот раз мужчину посадили в самолет под присмотром спецназовцев «Альфы».

Гражданин США Амос Дов Сильвер к настоящему моменту фактически выдан украинской стороной компетентным органам Израиля.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Прокуратуры города Киева.

«Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения «Альфа», - говорится в сообщении.

Напомним, наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который 15 августа сбежал от украинских правоохранителей, в ночь на 18 августа успешно экстрадировали в Израиль.

Как сообщал УНИАН, 15 августа Сильвер совершил побег от украинских правоохранителей в аэропорту «Борисполь», где его должны были выслать в Израиль.Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри".

Накануне СБУ сообщила о задержании Сильвера. Кроме того, ГБР задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи побегу иностранца.