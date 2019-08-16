В России освободили украинского политзаключенного, осужденного по делу "украинских диверсантов" в Крыму

Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации.

После трех лет заключения домой в Харьковскую область вернулся украинский политзаключенный Владимир Присич.

Освобождение Присича из российской колонии Кабардино-Балкарии состоялось 15 августа, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует лечения и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарят украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно Консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малишевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всем неравнодушным людям, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, гражданина Украины, харьковчанина Владимира Присича в августе 2016 года российские СМИ назвали шпионом украинской разведки в Крыму и показали его "признательные показания" в эфире “Россия 24”. При этом 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года в 11.30 в Севастополе, куда он приехал на грузовом автомобиле через Керченскую паромную переправу. Во время задержания автомобиль украинца тщательно досмотрела ФСБ, наркотиков в нем не было, личные вещи изъяли. После задержания сотрудники ФСБ увезли украинца в Симферополь. При этом у Присича они изъяли ключи от автомобиля. Машина, которая осталась в Севастополе на стоянке Муссон, не опечатывалась, не охранялась и находилась без присмотра 9 часов. И за этот промежуток времени, по мнению адвокатов, в автомобиле появились наркотики, к которым Присич не имеет никакого отношения. Украинец на суде заявил, что “признательные показания” о шпионаже в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током.

В так называемом "деле украинских диверсантов" правозащитники выявили огромное количество процессуальных нарушений. Оно включает в себя несколько уголовных дел, при этом статьи, по которым обвиняют задержанных украинцев, в каждом деле разные.

Всего, по данным правозащитников, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.