Сегодня Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год: биография и лучшие песни артиста (фото, видео)

Жизнь артиста в 2015 году прервало трагическое ДТП.

Легендарный украинский певец, фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко сегодня мог бы отмечать свой 51-й день рождения. Жизнь артиста в 2015 году прервало трагическое ДТП, таинственные подробности которого всплывают по сей день.

УНИАН предлагает вспомнить лучшие моменты в творчестве артиста и трагическую историю его гибели.

Биография Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области 17 августа 1968 года. Его мама была учителем музыки, а папа инженером. Кузьма с детства интересовался музыкой, окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже создал свою панк-группу, которая выступала на школьных дискотеках.

Скрябин учился на стоматолога, но эта профессия показалась ему скучной, и Кузьма решил связать свою жизнь с музыкой. В 1989 году появилась группа "Скрябин".

В 1994 году Кузьменко женился на художнице Светлане Бабийчук. В 1997 у пары родилась дочка, которую назвали Мария-Барбара - в честь любимой актрисы Кузьмы Барбары Брыльской.

Помимо музыки, Андрей Кузьменко много путешествовал и занимался спортом. Он даже стал мастером спорта по биатлону.

Примерно с 2003 года Кузьменко работает как ведущий программы "Шанс" вместе с певицей Натальей Могилевской.

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В 2004 году во время Оранжевой революции, Кузьма получил массу обвинений за выступление на концерте в поддержку Януковича. Позже он объяснил, что контракт с каналом "Интер", где он работал ведущим, обязывал принимать участие в акциях телеканала. Этот инцидент певец назвал травмой и опытом.

В 2006 году Кузьменко проявляет себя как талантливый писатель после издания его собственной книги-автобиографии «Я, Победа и Берлин». Она имела бешеную популярность, несколько раз переиздавалась.

В 2009 году создал группу "Пающие трусы", помог обрести популярность группе "Дзидзьо". В том же году был членом жюри литературной премии "Книга года Би-Би-Си". В 2014 году помогал военным в зоне АТО на востоке Украины.

Погиб Кузьма 2 февраля 2015 года в результате столкновения его авто с молоковозом недалеко от Кривого Рога.

Трагическая гибель Кузьмы Скрябина

Роковая авария произошла в 2015 году. Около 7.00 автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области. По данным полиции, певец выехал на встречную полосу на закругленном участке дороги, в результате чего и произошло столкновение. Кузьма от полученных травм погиб на месте аварии, пассажирка его автомобиля была госпитализирована.

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Коллеги Андрея Кузьменко утверждают, что он был очень хорошим и внимательным водителем. В то же время журналисты нашли таинственного свидетеля аварии, который утверждает, что аварию подстроили, однако его показаний в материалах дела нет.

Свидетель рассказал, что был еще один участник ДТП. Автомобиль Honda зажал машину Кузьмы так, что он никак не мог увернуться от молоковоза. Также он сказал, что еще в течение получаса после аварии Андрей Кузьменко был жив.

Тем не менее, полиция посчитала виноватым в аварии именно Кузьму. Дело закрыто.

Накануне своей смерти Кузьма записал видео, на котором жестко критикует состояние дорог в Кривом Роге и в Днепропетровской области в целом.

Скрябин: лучшие песни

Кузьма сам был автором песен группы. Многие из них навсегда вошли в историю украинского шоу-бизнеса. Тематика его песен была разнообразной, он писал о любви, семье, друзьях. После начала войны на Донбассе, у Скрябина стало появляться все больше песен о политике и ситуации в стране.

Скрябин - Старі фотографії (2005)

Люди, як кораблі (2005) - слушать онлайн

Скрябин - Маршрутка (2011)

Спи собі сама (2003)

Скрябин - Мам (2012)

Місця щасливих людей (2012)

Випускний (2009)

Скрябин и Ирина Билык - Мовчати (2003)

Дельфіни (2014)

Кінець фільму (2015)