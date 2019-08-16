"Суд" оккупантов в Крыму перенес рассмотрение дела Бекирова из-за ухудшения его здоровья

Эдем Бекиров должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, но не смог прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение из-за сильной боли в спине.

В оккупированном Крыму "суд" по делу тяжелобольного активиста Эдема Бекирова перенесли на 20 августа в связи с плохим состоянием здоровья крымского татарина.

Об этом вечером 15 августа сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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«Сегодня «Верховный суд Республики Крым» должен был определить, какой именно местный суд будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по сути - «Красноперекопский районный суд Республики Крым» или «Центральный районный суд г. Симферополя». Эдем Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Для этого ему необходимо было прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО. Впрочем, из-за боли в спине он не смог этого сделать», - написала Денисова.

Она отметила, что по той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

«Заседание «Верховного суда» перенесено на 14.00 20 августа. Еще раз подчеркиваю, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья может не выдержать. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина», - подчеркнула омбудсмен.

Справка УНИАН. Эдема Бекирова в аннексированном Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, он был задержан в декабре 2018 года. Активист отвергает обвинения.8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Россией Крыма продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста до 11 октября.

Российские следователи отказываются госпитализировать Бекирова, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.