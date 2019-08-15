В США украинка, снимавшая порно с двухлетней дочкой, получила 20 лет тюрьмы (видео)

Суд в отношении украинки длился несколько лет, ее посадили на 20 лет с последующей депортацией в Украину.

В США к 20 годам тюрьмы приговорили украинку Елену Каличенко, которая снимала порноролики со своей двухлетней дочкой и посылала их своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.

Об этом говорится в сюжете "112 Украина", опубликованном на YouTube-канале.

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"Тот (бойфренд - Ред.) щедро платил украинке за пикантные ролики. Следователи выяснили, что женщина получила 8 тыс. долл. за два десятка коротких клипов и получила еще 12 тыс. за диск, на котором содержалось откровенное видео ребенка. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. О запретном видео правоохранители узнали, за дело взялось ФБР", — говорится в сообщении.

Валерио арестовали почти сразу и приговорили к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины, а как только украинка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочкой.