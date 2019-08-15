В Коломые стартует уникальный для Украины и Европы фестиваль автомотоавиатехники и качественной музыки "МСЛ Drive for Life Fest"

На протяжении 17-19 августа 2019 года в городе Коломыя на Ивано-Франковщине, на аэродроме малой авиации будет проходить уникальный для Украины и Европы фестиваль автомотоавиатехники и качественной музыки под названием "МСЛ Drive for Life Fest". Это событие объединяет автомобильный, мотоциклетный, парашютный спорт, малую авиацию, воздушные шары и предлагает посетителям насыщенную концертную программу. В этом году генеральным спонсором этого масштабного спортивно-культурного события впервые выступает крупнейший украинский оператор государственных лотерей - "М.С.Л."

В рамках проведения фестиваля организаторы подготовили большое количество исключительных для нашей страны соревнований, среди которых изюминка - Открытый чемпионат Украины по боям автомобилей. Также программа предусматривает целый ряд других спортивных событий, среди которых: этап Чемпионата мира по автозвуку, Кубок Украины по парашютному спорту, Чемпионат Украины по автослалому, прыжки с парашютом, выставка раритетных и спортивных автомобилей и мотоциклов, авто-, мотопарад и тому подобное. Более 100 участников из более 10 областей Украины будут соревноваться на 10 локациях за звание быть лучшими в своей дисциплине.

Кроме спортивной программы для посетителей "МСЛ Drive for Life Fest" запланированы выступления популярных музыкальных групп и исполнителей. Среди них: "Антитіла", ONUKA, "ТНМК", "Тартак", "Фіолет", Jerry Heil, "Медовий Полин", One Light Inside, D.Marsh и Draft. Для ценителей более танцевальной музыки выступят Dj Patrick Oushen, Dj Sky & Dj Konstantin Ozeroff и Dj Valentine.

Этот экстремальный автомотоавиа фестиваль будет проходить уже в седьмой раз. Но впервые его генеральным спонсором выступает украинский оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Следует отметить, что гостей мероприятия ожидает множество ярких активностей, приятных сюрпризов, розыгрышей призов и незабываемых впечатлений от "М.С.Л.".

Ежегодно мероприятие посещают около 20 000 поклонников подобного вида досуга и отдыха. Организаторы отмечают, что проведение этого фестиваля имеет сразу несколько целей, среди которых: популяризация активного образа жизни, развитие автоспорта и малой авиации, увеличение туристической привлекательности города Коломыя путем создания программы, где сочетаются экстремальные соревнования и драйв-фестиваль.