Князев рассказал о привлечении детей к добыче янтаря: "факты не открытия школ 1 сентября становились обыденностью"

Глава Нацполиции отметил, что усилий одной только полиции для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях Украины недостаточно.

Добычей янтаря занималось абсолютное большинство жителей "янтарных" районов в возрасте от 10 до 70 лет.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом председатель Нацполиции Сергей Князев заявил в рамках рабочего совещания на Житомирщине под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Князева, существует ряд вопросов, требующих неотложного решения в рамках противодействия незаконной добыче янтаря на территории Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Одним из таких вопросов является массовый характер привлечения жителей «янтарных» регионов к незаконному промыслу.

«Факты не открытия школ первого сентября становились обыденностью, ведь добычей камней занималась абсолютное большинство жителей возрастом от 10 до 70 лет. Полиции приходилось прикладывать усилия, чтобы учебный процесс все-таки начинался», – подчеркнул Князев.

Сейчас местное население воспринимает Национальную полицию и другие правоохранительные органы как обязательный сегмент государства.

«Нет противоречия между местным населением и правоохранителями. Это, пожалуй, самое главное и единственное, что мы достигли. А главное - наладили диалог с местным населением», - отметил начальник Нацполиции, добавив, что количество массовых фактов неповиновения и активность лиц, занимающихся незаконным промыслом, существенно уменьшились.

Князев отметил, что усилий одной только полиции для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях Украины недостаточно. Для решения этой проблемы государственного уровня нужны консолидированные меры реагирования не только правоохранителей, но и органов государственной власти, общественности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил сменить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и глав 9 районных отделов полиции в этих регионах.

Он также призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.