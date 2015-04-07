У прокурора Краматорска и его сообщников изъяли свыше 5 миллионов гривень

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Следователи и прокуроры после задержания правоохранителей провели обыски по месту их проживания и работы. «Во время этих следственных действий изъяты денежные средства, в том числе предметы взяток, а именно - 110 тыс. долларов и 2 млн 750 тыс. грн. Кроме того, изъяты документы и записи, которые беспрекословно свидетельствуют о систематическом, ежемесячное получение взяток от предпринимателей, которые занимались как легальным, так и нелегальным бизнесом», - сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Досудебное расследование осуществляют работники Главной военной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook сообщил о том, что «наручники на прокурора города одели прямо во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. Операция прошла в рамках борьбы с коррупцией в зоне АТО».