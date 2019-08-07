В Харькове на 16 локациях состоится Вторая национальная Биеннале молодого искусства

Биеннале молодого искусства, названная Министерством культуры ожидаемым художественным событием года, этой осенью состоится в Харькове – с 17 сентября по 31 октября.

Больше года, с момента объявления Харькова городом проведения Второй Биеннале, основной интригой оставалась ее основная локация – ведь Харьков не имеет пространства, аналогичного по площади и возможностями Мистецькому Арсеналу в Киеве, где прошла первая Биеннале (под названием Фестиваль молодых украинских художников).

Наконец оргкомитет озвучил локации, которые будут принимать самое масштабное событие в области современного искусства Украины – их будет более 16. Ключевыми площадками станут центр современного искусства "Ермиловцентр" и историческое здание гостиницы “Харьков” – помещение не использовалось около 10 лет, и которое сейчас команда пытается привести в порядок для использования под экспозицию основной программы.

Участие в основной программе второй Биеннале принимают 45 художественных проектов со всей Украины, отобранные по открытому конкурсу кураторской группой: Дарья Скринник-Мисько и Анастасия Евсеева (Львов), Борис Филоненко (Харьков).

По словам председателя оргкомитета Биеннале, Татьяны Тумасян, команда потратила более восьми месяцев на то, чтобы найти нужную локацию для основного проекта: площадью не менее 2500 м кв, в удобном месте и с возможностью приспособить под доступное выставочное пространство. В гостинице “Харьков” команда использует около 2100 м кв восстановленного пространства.

Сегодня команда стоит перед вызовом – успеть привести в порядок заброшенное помещение гостиницы, не имея на то целевого финансирования. Благодаря концептуальному решению архитекторов существенно минимизируют расходы, и все же первичная ревитализация пространства является очень тяжелой. Ключевая задача – сделать его безопасным.

В этом году тема проекта – “Кажется, я захожу в наш сад” и, по словам организаторов, сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада. Большая часть пространств, задействованных в Биеннале, еще никогда (или практически никогда) не использовалась для экспонирования проектов современного искусства. Таким образом организаторы пытаются как проговорить проблему нехватки в Харькове площадок для художественных проектов, так и помочь культурным и образовательным институтам найти новые идеи для развития.

“Это немного как с тенью «Мечты» – формально еще не стартовав, Биеннале уже живет, аккумулирует и организует поле смыслов вокруг себя: этот сад постепенно приобретает все более четкие и более отчетливые очертания”, – отмечает Дарья Скринник-Мисько, співкураторка проекта.

Архитектуру экспозиции на основных площадках будут создавать архитекторы киевского бюро FORMA, подготовительные работы в гостинице “Харьков” и работу над построением выставочного пространства проводит ОО “Посольство художников”.

Локации Биеннале логически объединены в два кластера.

Один – в конструктивистском комплексе вокруг площади Свободы: это гостиница “Харьков”, Госпром, два корпуса ХНУ им. Каразина, ЦСИ “Ермиловцентр”, университетская обсерватория, галерея Come In и университетский Ботсад.

Второй – в районе, который, по мнению организаторов, мог бы стать харьковским “музейным кварталом”: Муниципальная галерея, Харьковский художественный музей, Исторический Музей, Литмузей, HudpromLoft, студиях Aza Nizi Maza, D16 art lab и подвале Cxid Opera.

“Казалось, что событие такого масштаба, как национальная Биеннале должна стать хорошим поводом для создания в Харькове площадки, которого городу так не хватает, – выставочного пространства, культурного центра, – но эта идея пока не нашла отклика органов местного самоуправления”, – говорит PR-директор Биеннале молодого искусства Иванна Скиба-Якубова.

Главным организатором второй Биеннале молодого искусства 2019 является Харьковская Муниципальная галерея. Биеннале реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Также поддерживается Харьковским городским советом. Главные организационные партнеры – Центр современного искусства “Ермиловцентр” и PR-агенция “Бублики & Letters”. Партнер национальной сотрудничестве – UA:Суспільне, стратегический партнер – ХНУ им. Каразина. Юридический партнер ILF