Заместителя прокурора Закарпатской области уличили в попытке "отжать" гараж у львовянки (фото)

Как написала девушка в соцсети, вот уже более недели, как выезд ей заблокировал заместитель прокурора Закарпатской области.

По словам Кристины Люкович, заместитель прокурора проживает во Львове по улице Коновальца. Автомобиль Фольксваген Туарег он припарковал под воротами ее гаража.

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"На мою просьбу забрать автомобиль, прокурор ответил, что будет ставить свой автомобиль, где захочет и когда захочет", - сообщила девушка в Facebook. Такие действия прокурора она связывает с тем, что он хочет заставить ее продать гараж.

Девушка также добавила фото прокурора, который, как она указывает, является владельцем припаркованного авто возле ее гаража.