"Чистые" продукты. Станут ли они доступными для украинцев

«Био», «органика», «эко»… Продукция с такой маркировкой последние пять лет стала привычной для украинцев. Эти «приписки» производителя подразумевают, что товар, который часто называют органическим, является экологически чистым. Он должен быть изготовлен, или выращен без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без применения генетически модифицированных продуктов (ГМО).

Это могут быть самые разные товары – продукты питания, бытовая химия, посуда, техника и прочее. А раз такая продукция, по идее, - исключительно безопасна для здоровья, то и цена на нее в разы выше, чем у «грязных» аналогов. И с этим не поспоришь. Вот только хочется знать наверняка, что этикетка соответствует содержанию товара.

В странах Европы органические продукты стали модными в 1980-х и их рынок с каждым годом растет. Там давно действует жесткая сертификация и аудит подобных товаров. В Украине же органикой заинтересовались не так давно, именно поэтому особого контроля в этой сфере не было. Этим, естественно, пользовались недобросовестные производители и маркетологи. Но жизнь не стоит на месте и скоро украинцы смогут покупать действительно «чистые» продукты. В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС наша страна имплементировала европейские механизмы и на этот рынок.

2 августа вступил в силу принятый парламентом в 2018 году закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции».

«Украина имеет отличный потенциал как с экологической, так и с экономической точки зрения занять одно из ведущих мест среди производителей органической продукции в Европе и мире. Так, органические продукты украинского производства становятся более востребованными на иностранных рынках: за последние несколько лет наше государство стало важным поставщиком органической продукции на западные рынки, заняв четвертое место среди экспортеров органической продукции в страны ЕС », - отметила заместитель директора Департамента продовольствия - начальник отдела подакцизной продукции Минагрополитики Людмила Хомичак.

Новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, ее обращению, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства.

Внедряются реестры операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала. То есть, отныне любой человек, заинтересованный в такой информации, сможет получить достоверную справку об операторе органического рынка, его сертификации, а также о наличии на отечественном рынке органической продукции.

«Благодаря этому удастся повысить прозрачность органического рынка, ответственность участников, обеспечить защиту операторов от недобросовестной конкуренции и усилить доверие потребителя к продукции, маркированной как органическая», - подчеркивают в министерстве.

Следить за тем, как работают операторы и органы сертификации, проводить плановые и внеплановые проверки экологической продукции на украинском рынке, а также предотвращать попадание на него неорганической продукции, маркированной как органическая, будет Госпродпотребслужба.

Производители органики ежегодно будут проходить сертификацию. Владельцы органических предприятий должны будут согласовывать маркировки продукции с органом сертификации, они будут определяться Минагрополитики. А продукция, которая не соответствует требованиям законодательства об органическом производстве и маркировке, будет изыматься по результатам проверки Госпродпотребслужбы. Причем сертифицироваться будет не сам органический продукт, а весь процесс производства или обращения.

Также установлена ​​ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства - штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат.

На первый взгляд, все выписано верно, если бы не одно «но»…

Европейский принцип на украинский манер

На сайте Минагрополитики отмечается, что «министерством совместно с представителями органического сектора Украины и членами рабочей группы по развитию органического производства осуществлена ​​подготовка всех необходимых подзаконных нормативно-правовых актов». Но на деле это не так.

Как сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации, на базе данного закона до начала его действия профильное министерство должно было разработать 12 нормативно-правовых актов – три постановления и девять приказов. Прежде всего, речь идет о правилах органического производства и соответствующих порядков для сертификации. Однако, из-за бюрократических преград они до сих пор не готовы.

«Между тем, по органической продукции уже есть отдельные случаи предписаний от Антимонопольного комитета, а именно: отсутствие информации в реестре и, соответственно, сертификации органического производства. Поэтому пока неясно, действительно ли бизнес ждут штрафы. Европейская Бизнес Ассоциация надеется, что такая ситуация не произойдет. Бизнес-сообщество обращается к АМКУ и Госпродпотребслужбе с призывом не применять санкции в отношении компаний-производителей и импортеров до внедрения соответствующих подзаконных актов. В то же время, ассоциация призывает ГПС способствовать скорейшему согласованию необходимых документов. Ожидаем, что голос добропорядочного бизнеса услышат», - отмечается в сообщении ЕБА.

Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что отсутствие подзаконных актов говорит о том, что закон принят, но в жизнь полноценно не воплощен.

«Это и есть украинская традиция – практика от теории всегда отличается. Украинское законодательство в отношении органической продукции достаточно хорошее, оно практически слизано один в один с международной практики. Я поддерживаю такой подход, когда мы все активнее начинаем применять отработанный опыт. Поскольку мы переходим на европейские правила рынка, то следует применять на деле их законодательство. Но его нужно адаптировать под Украину. Закон об органических продуктах выписан прекрасно, но вот только действовать он не будет», - говорит эксперт.

По его словам, орган, который будет проверять соблюдение этого закона – Госпродпотребслужба, не справляется с возложенными на нее обязанностями: «Нужен действенный «учитель», а его нет. На сегодня государство не берет на себя такие функции, хотя они задействованы во всем цивилизованном мире».

Дорошенко отмечает, что Минагрополитики не разработал подзаконные акты, что было необходимым условием для полноценного действия закона после вступления его в силу. И такое положение вещей, по мнению эксперта, связано с тем, что у ведомства имеются свои приоритеты, в число которых не входит органическая продукция. Как следствие, это сильно тормозит процесс.

«Хотя Украина имеет огромный потенциал (как с экономической, так и с экологической стороны) в плане выпуска органической продукции, мы его не используем. Думаю, вскоре наверстаем упущенное. Но пока это получается слабо. Это видно на примере того, как «заработал» закон. Он был принят в 2018 году. И за год, который можно назвать переходным периодом, можно было подготовить все необходимое. За это время все игроки рынка должны были плавно перейти на новые правила работы. Но в нашей стране переходные периоды – всегда сложность. В Европе он длится от 3 до 5 лет. А по его окончанию никогда не воспринимаются заявления, что, дескать, кто-то что-то не успел или не готов работать по-новому. У нас же, зачастую, переход происходит быстро, вот только потом ничего не получается», - подытожил эксперт.

Хочется верить, что чиновники, влияющие на внедрение новой системы контроля и обращения органических продуктов, в ближайшее время устранят все пробелы, на которые жалуется бизнес. Хотя нет никаких гарантий, что затем снова не возникнут какие-то новые проблемы. Ведь в Украине, в отличие от Европы, законы всегда стараются не выполнять, а обходить.

Нана Черная