Кучма: Боевики "более или менее" отнеслись к отводу вооружения калибра до 100 мм

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Леонид Кучма положительно оценивает перспективы переговоров об отводе вооружения калибра до 100 мм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания Конституционной комиссии.

"Мы только обсудили. Это практически предложение украинской стороны. Мы должны к тому тяжелому вооружению добавить танки, минометы 80-миллиметрового калибра, и все орудия меньше 100 мм. Они более или менее положительно отнеслись к этому вопросу", - отметил Кучма.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в составе официальных представителей Украины, России и ОБСЕ, а также представителей боевиков, по инициативе украинской стороны обсуждает отвод танков и вооружений калибра до 100 миллиметров.

В частности, отметила она, чтобы снизить напряженность в регионе, «сейчас обсуждается проблема взаимного отвода танков, 80-миллиметровых минометов, а также орудий калибром до 100 мм».

"Этот вопрос обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. Следует отметить, что это инициатива украинской стороны, она продолжает и расширяет Минские договоренности, достигнутые 12 февраля", - сообщила Олифер.