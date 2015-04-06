Харьковскую милицию возглавил полковник, который защищал Горловку от сепаратистов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, представил личному составу нового руководителя сегодня начальник ГУМВД Украины в Харьковской области генерал-майор милиции Анатолий Дмитриев.

Крищенко до назначения возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

«42-летний полковник милиции Андрей Крищенко прибыл в Харьковскую область с Донетчины. За годы службы в органах внутренних дел занимал различные руководящие должности в Кировоградской и Донецкой милиции. Накануне назначения в Харьков он возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области», - отметили в милиции.

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Дмитриев отметил, что Крищенко «является опытным милиционером, требовательным и принципиальным руководителем, имеет значительный опыт оперативной работы».

В свою очередь новый начальник горуправления милиции заверил всех присутствующих, что со своими задачами харьковская милиция справится и сможет навести должный правопорядок в городе.

Справка УНИАН. Предыдущим начальником Харьковского городского управления милиции был Алексей Бойко.