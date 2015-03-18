В Харькове взяли под стражу подозреваемого в захвате ОГА в марте прошлого года

В Харькове суд взял под стражу подозреваемого в захвате здания Харьковской облгосадминистрации, совершенном 1 марта 2014 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, вчера, 17 марта, Ленинский районный суд Харькова избрал задержанному по подозрению в массовых беспорядках 32-летнему харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца и определил размер залога в 60 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове вчера, 17 марта, милиция задержала еще одного подозреваемого в захвате здания Харьковской облгосадминистрации, совершенном 1 марта 2014 года.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 1 марта 2014 года в Харькове участники пророссийского митинга захватили здание местной ОГА, выгнав оттуда сторонников Евромайдана. В результате столкновений тогда пострадали более 100 человек.

Еще один захват здания Харьковской ОГА произошел в начале апреля 2014 года. Все его участники были задержаны. Сейчас продолжается судебное рассмотрение их дел.

Киевский райсуд Харькова 5 марта приговорил одного из участников захвата здания Харьковской облгосадминистрации, который совершила группа пророссийски настроенных лиц 1 марта 2014 года , к 5 годам лишения свободы.