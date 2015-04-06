Кучма: У боевиков нет желания продолжать обмен пленными

Экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что со стороны террористов нет желания продолжать процесс обмена пленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания Конституционной комиссии.

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"Желания с той стороны нет. Они, прежде всего, ставят на этой же контактной группе условие: пока не будет принят закон об амнистии (они имеют в виду всех), мы не будем заниматься обменом пленными", - сказал Кучма.

Он отметил, что в государстве должен быть единый орган, который будет заниматься всеми проблемами, и в который входила бы рабочая группа по обмену пленными.