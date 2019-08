Календарь событий: День Хиросимы, истории Пизанской башни и светофора, последний бой боксеров без перчаток, покорение Монблана, клятва на крови чилийских шахтеров

5 августа

Неделя начинается с Международного дня светофора. Дата неслучайная - именно 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных светофоров. У него были красный и зеленый фонари, а при переключении света издавался звуковой сигнал. Между тем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года фонарь взорвался и ранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет - до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны во всем мире.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1583 году английский мореплаватель Хемфри Гилберт открыл остров Ньюфаундленд и объявил его собственностью Британии, основав таким образом первое английское поселение в Северной Америке. Сейчас остров входит в состав Канады.

В 1775 испанское судно «San Carlos» вошло в бухту Сан-Франциско. Мореплаватель Хуан де Айала стал первым прибывшим сюда европейцем.

В 1789 году во Франции было отменено крепостное право.

В 1858 году по дну Атлантики была завершена прокладка телеграфного кабеля, связавшего Великобританию и США. Королева Виктория первой обменялась приветствиями с президентом СШАДжеймсом Бьюкененом.

В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания.

В 1884 году на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в основание статуи Свободы.

В 1891 году были выпущены первые дорожные чеки - «American Express».

В 1921 году в американском Дейтоне, штат Огайо, был успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио.

В 1949 году произошло землетрясение в городе Амбато (Эквадор). Оно унесло жизни более пяти тысяч человек.

5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом группы «Pink Floyd» - «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал интерес публики, сразу заняв 6-е место в британском хит-параде. Британская группа «Pink Floyd» по сей день почитают во всем мире.

В 2010 году 5 августа произошла авария на шахте Сан-Хосе в Чили, в результате которой 33 горняка (32 чилийца и один боливиец) оказались замурованными на глубине около 700 метров и примерно в 5 км от входа в шахту. Людям пришлось находиться под землей в течение рекордных 69 дней. Операция по спасению началась 12 октября2010 года. Все 33 шахтера были подняты менее чем за сутки. Горняков встречали родственники, а также президент ЧилиСебастьян Пиньера и президент БоливииЭво Моралес, сам бывший шахтер. Спасение горняков обошлось Чили в 22 миллиона долларов. После спасения шахтеры сыграли в футбол с командой правительства Чили, но проиграли со счетом 9:2. В феврале 2011 шахтеры отправились в паломничество в Израиль. Позже горняки в своих интервью рассказали о мужестве, голоде, молитвах и страхе каннибализма, и о том, что поклялись на крови сохранить в тайне некоторые подробности долгих дней ожидания спасения. В 2015 году об этом событиии вышел фильм «33» с Антонио Бандерасом в главной роли. Бюджет фильма составил 26 миллионов долларов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День разглядывания горизонта и День распрямившегося штопора.

Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.

6 августа

Во вторник - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, или День Хиросимы. Утром 6 августа 1945 года, под конец Второй мировой войны, американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный так по имени матери (Энола Гей Хаггард) командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на японский город Хиросимуатомную бомбу «Little Boy» («Малыш») эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») эквивалентом в 21 килотонну тротила была сброшена на город Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar». Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки. Шок от атомных бомбардировок США оказал глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и на министра иностранных дел Японии Того Сигэнори, которые склонились к тому, что японское правительство должно прекратить войну. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Их роль в капитуляции Японии и этическая оправданность самих бомбардировок до сих пор вызывают острые споры. Бомбардировка по сути носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия, а также играла роль козырной карты в условиях становившегося уже очевидным и нараставшего политического противостояния между тогдашними союзниками по антигитлеровской коалиции. Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Большая часть жилых кварталов Хиросимы представляла собой постройки из дерева. Город был практически стерт с лица земли. От первичных факторов (ударная волна и световое излучение), вызвавших разрушение практически всех строений в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва, мгновенно погибли свыше 80 тысяч человек, около 12 тысяч пропали без вести, около 40 тысяч получили ранения. Люди буквально были сожжены или раздавлены под обломками зданий от воздействия ударной волны, светового излучения и возникших вслед за ним пожаров. От последствий взрыва, в том числе от лучевой болезни, уже к концу 1945 года число погибших выросло и по ряду данных составило свыше 150 тысяч человек. Сила светового излучения была такой большой, что оставляла на стенах силуэты сгоравших людей. Трагедия Хиросимы и эффект от атомной бомбардировки были зарегистрированы и засняты американскими ВВС. Число жертв атомных бомбардировок продолжало расти каждый год от последствий лучевой болезни. Медики утверждают, что даже в наши дни эхо атомных бомбардировок продолжает сказываться на здоровье людей, унося их жизни.

Еще 6 августа – Международный день «Врачи мира за мир». Он символично отмечается в годовщину страшной трагедии - дня бомбардировки Хиросимы. Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» возникла в 1980 году во Франции в результате разделения знаменитой международной организации «Врачи без границ». С тех пор крупные отделения «Врачей мира» появились в десятках стран, и сегодня это движение объединяет в своих рядах свыше 200 тысяч врачей, число его сторонников продолжает расти. Ежегодно 6 августа они организуют различные благотворительные и просветительские акции.

В 1496 году в этот день Бартоломео Колумб основал город Санто-Доминго - столицу Доминиканской Республики.

6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и, тем самым, положил конец существованию империи.

6 августа 1889 года был проведен последний бой боксеров без перчаток. Это были американские спортсмены Джон Салпиван и Митчел Кипрайвипп. Прототипы современных перчаток появились в 4 веке до н.э. Перед боем атлеты наматывали на руки кожаные ленты для фиксации запястий и пальцев. Во времена Римской империи перчатки укреплялись железными и свинцовыми вставками. Современный же бокс зародился в Англии в начале 18 века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом был известный английский фехтовальщик Джеймс Фигг. Вскоре после получения чемпионского титула он открыл «Академию бокса Джеймса Фигга» и начал обучать желающих искусству кулачного боя. В 1865 году появились первые правила бокса, в которых оговаривались размеры ринга, длительность раундов, вес перчаток. И все благодаря тому, что маркиз Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс разработали и издали «Правила бокса в перчатках». Тем не менее, «эпоха голых кулаков» продолжалась еще четверть века. С 1920 года бокс стал постоянной олимпийской дисциплиной. А с 2018 года отмечается Международный день бокса.

В 1889 году в Лондоне открылся отель «Савой» - первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.

В 1890 году убийца Уильям Кеммлер стал первым казненным на электрическом стуле. Это произошло в тюрьме Нью-Йорка.

В 1926 году 19-летняя Гертруда Эдерле первой из женщин переплыла Ла-Манш. Расстояние в 56 км она преодолела за 14 часов 31 минуту, на 1 час 59 минут улучшив прежнее достижение мужчин.

В 1929 году в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения.

В 1932 году открылся первый Венецианский кинофестиваль.

Неофициальные праздники - День огненной воды и День грибного дождя.

Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая.

7 августа

В среду нет официальных международных праздников, но есть памятные исторические даты. Так, 7 августа 1840 года в Англии было запрещено использовать детей в качестве трубочистов.

В 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир.

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В 1983 году было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.

Неофициальные праздники – День холостяка и День собирания звезд.

Именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

8 августа

В четверг – Международный день офтальмологии. Впервые он отмечаолся в 2004 году. Датой проведения Международного дня офтальмологии стал день рождения знаменитого офтальмолога Святослава Федорова. Он вместе с коллегой Захаровым создал одну из лучших в мире жестких искусственных хрусталиков глаза – линзу Федорова-Захарова. Жизнь талантливого всемирноизвестного медика прервалась в результате авиакатастрофы в 2000 году на служебном вертолете. Многие до настоящего времени считают, что авария была не случайной.

Еще 8 августа - Международный день альпинизма или День альпиниста. Появлением этого праздника мир обязан двум смельчакам-швейцарцам - врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 года они первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп - вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.

Интерес к вершине среди путешественников появился еще в середине 18 века. Ежегодно они сотнями приезжали в долину Шамони, где расположен пик, чтобы попробовать добраться до «высотного полюса Европы», как его иногда называют. В восхождении скалолазов, как правило, сопровождали жители Шамони - крестьяне, которые, видя интерес к их родным местам, переквалифицировались в горных гидов. Однако все попытки заканчивались неудачами. Желание покорить Монблан достигло апофеоза в начале 1760-х годов, когда Гораций Бенедикт де Соссюр, швейцарский геолог, ботаник и альпинист, не сумев взойти на вершину, назначил огромную премию тому, кто сделает это первым. Но в последующие 26 лет все попытки штурма горы для многих заканчивались трагически. Но летом 1786 года путешествующий врач Мишель-Габриэль Паккард встретился с местным охотником и горным проводником Жаком Бальма, и тот предложил ему вместе подняться на вершину, сказав, что знает легкий путь. Историческое, как позже оказалось, восхождение было назначено на 7 августа. А 8 августа в 18 часов 23 минуты Паккард и Бальма достигли пика горной вершины Монблан. Кстати, «легкая» тропа была не такой уж и легкой, и несколько раз Паккард даже готов был повернуть назад, но Бальма, подгоняемый мыслями о вознаграждении, удержал своего напарника. Хотя подъем был достаточно трудным, путь на вершину занял чуть более суток. Интересен тот факт, что первым на вершину взошел Паккард, хотя Бальма двигался с большим энтузиазмом. Именно Паккард установил флаг на вершине Монблан и сделал в дневнике записи о температуре и давлении воздуха, а также зарисовки соседних вершин. После спуска Паккард взялся за написание книги о восхождении, а Бальма отправился к Соссюру за вознаграждением как покоритель Монблана. Деньги Соссюра сделали свое дело, поэтому мир признал первопроходцем именно Жака Бальма. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа — в день, когда была покорена самая высокая вершина Альп. Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

8 августа - Всемирный день кошек, который отмечается по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare». Кстати, есть и наука о кошках – фелинология (от латинского felinus – кошка и греческого logos – наука), ею доказано, что кошки – очень умны и полезны. Кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки. Помимо «эстетического удовольствия» кошки выполняют и ряд важных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали даже целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности, воспаления суставов и гинекологические заболевания. Поэтому неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняет склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек оберегают на законодательном уровне. В Японии есть храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов со всего мира, связанных с кошками.

8 августа в Украине - День войск связи, учрежденный указом президента в 2000 году. Дата неслучайная: именно в этот день в 1920 году в Киеве, на базе Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка военных связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах. Поздравляем всех причастных к этому Дню!

В этот день в 1815 году Наполеон был отправлен в ссылку на остров Святой Елены. Остров имеет вулканическую природу и был открыт в 1502 году португальским мореплавателем Жоаном да Нова в день святой Елены. До открытия Суэцкого канала этот клочок суши имел большое стратегическое значение, так как являлся пунктом снабжения кораблей водой и продовольствием на пути в Индию. Даже в середине двадцатого века остров использовался для размещения баз ВВС США и радиолокационного оборудования. Но, конечно же, известен он, в первую очередь, благодаря тому, что являлся местом ссылки великого полководца. Поскольку остров удален от ближайшего берега на несколько тысяч километров, бегство с него было невозможным. Тем не менее, Наполеон, хотя и мог свободно перемещаться по острову, постоянно находился под стражей. Его стерегли несколько тысяч солдат, устраивались постоянные проверки дежурными офицерами. При этом и стража, и жители острова относились к Наполеону с большим почтением, обходились с ним предельно деликатно. 17 марта 1821 года Наполеон Бонапарт серьезно заболел, начали усиливаться боли в желудке, и стало понятно, что он болен той же болезнью, от которой скончался его отец, – раком. Врачи пытались бороться с недугом, но прекрасно понимали, что все их усилия бесполезны, кроме того, сам Наполеон всячески препятствовал своему исцелению: он отказывался принимать порошки и проходить необходимые процедуры, пытаясь ускорить момент своей кончины. 2 мая у Наполеона начался бред, он перестал узнавать окружающих. 5 мая в 17 часов 49 минут император скончался. В 1840 году король Луи-Филипп получил согласие Великобритании на возвращение праха изгнанника во Францию. 14 декабря того же года военный фрегат «Ла Бель-Пуль» доставил гроб во Францию. На следующий день тело императора при огромном стечении народа было торжественно перемещено в Дом инвалидов, национальный некрополь военных деятелей в Париже. Гроб Наполеона временно, до завершения строительства постоянной усыпальницы, установили в часовне святого Иеронима. Создание постоянной гробницы затянулось на 20 лет – автор проекта, архитектор Луи Висконти, не дожил до его завершения. Но сооружение получилось на редкость величественное. Громадный саркофаг размерами 4 на 2 на 4,5 метра и весом 35 тонн высечен из прочного, как алмаз, карельского порфира – двухсоттонную глыбу этого минерала царь Николай I подарил французскому правительству специально для памятника. Говорят, при этом он пошутил, что в России для Наполеона камень всегда найдется. Внутри саркофага находятся пять поочередно вставленных друг в друга гробов, хранящих тело императора: жестяной, из красного дерева, два цинковых и эбеновый. Установлена усыпальница на постаменте из зеленоватого гранита. Вокруг стоят двенадцать крылатых Побед, высеченных Жаном Жаком Прадье из особо отобранных глыб каррарского мрамора. На каменном полу видны названия городов, возле которых Наполеон одерживал победы, в том числе – Москвы. 2 апреля 1861 года тело Наполеона было навечно замуровано в саркофаг – в мундире командира гвардейцев, в ногах знаменитая треуголка. Вход в гробницу охраняют два колоссальных бронзовых стража, держащие императорскую корону, скипетр и державу. В Доме инвалидов находится также безымянный могильный камень, под которым император лежал на острове Святой Елены. Камень можно увидеть из галереи, которая ведет в Почетный Двор, с четырех сторон окруженный корпусами Дома инвалидов. А на острове Святой Елены сегодня проживает около четырех тысяч человек. Большая часть населения занимается рыболовством. До сих пор, несмотря на развитие авиации, это место остается одним из самых удаленных уголков планеты – попасть сюда можно только лишь на корабле.

В 1899 году американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Холодильные конструкции придумывали и до него. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помещалась в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела, и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. Это было ее главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 1960-е годы. До этого хозяйки обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

В 1925 году в Вашингтоне открылся первый национальный конгресс Ку-Клукс-Клана.

В 1949 году в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

В 1967 году в Бангкоке была образована Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).

Неофициальные праздники - День «Счастье случается», День бесконечности и

День крысоловных мелодий.

Именины у Ермолая, Федора, Моисея, Сергея и Игнатия.

9 августа

В пятницу - Международный день коренных народов мира, учрежденный в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. И хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты.

Еще 9 августа - Международный день книголюбов. Изначально он появился в США, но затем «завоевал» мир. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создается. Одним из явлений современной жизни стали электронные книги, позволяющие всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений. Но для многих остается важным именно бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки и почитать.

В 1173 году в этот день на Кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария Ассунта, которая вошла в историю под названием «Пизанская башня». Строительством звонницы занимались мастера Гульельмо из Инсбрука и Боннано. Однако, построив первый этаж высотой 11 метров и два колоннадных кольца, Бонанно обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на четыре сантиметра. Мастер прекратил работу и поспешил покинуть город. Время от времени работу по строительству возобновляли. К 1233 году было построено всего четыре этажа. Только через сто с лишним лет после начала строительства, в 1275 году, городские власти нашли нового архитектора – Джованни ди Симони, который рискнул продолжить возведение колокольни. Когда он возобновил работы, наклон верхнего карниза башни составлял 50 сантиметров. Окончив пятый колоннадный этаж, он прекратил работу. В 1350 году, когда отклонение от вертикали уже было 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томазо ди Андреа. Он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу «завалил» в сторону, противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. К 1360 году строительство башни, наконец, было завершено. Нынешняя высота «Пизанской башни» – 56,7 метра, средний диаметр основания – около 15,5 метра, масса – 14,7 тонны, отклонение верхушки от вертикали – около 4,8 метра, и оно продолжает увеличиваться. 30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоила Пизанской башне статус Всемирного наследия. Знаменитая башня также занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

В 1483 году была открыта Сикстинская капелла.

В 1803 году состоялась первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном.

В 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

В 1910 году американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

В 1974 году в результате Уотергейтского скандалаРичард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить.

Неофициальные праздники - День воздушных поцелуев, День святого великомученика Пантелеймона – покровителя всех врачей и целителя больных и День переплетов.

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.

10 августа

В субботу - Международный день биодизеля. Он учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло. Сам же дизельный двигатель создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах, а первая публичная демонстрация его работы состоялась 10 августа 1893 в городе Аугсбурге. Это событие и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. Биодизельное топливо, или биодизель – экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации. Реакция переэтерификации позволяет снизить температуру плавления жиров, повысить их пластичность и стабильность к окислению. Кстати, эта химическая реакция открыта в 1853 году, за четыре десятка лет до изобретения дизельного двигателя.

В 1500 году португальским мореплавателем Диегом Диаша был открыт остров Мадагаскар. Флатилия направлялась в Индию, но попала в шторм. В результате сбилась с курса, обогнула Южную Африку, уклонившись слишком далеко на восток, и 10 августа натолкнулась на какую-то землю. Это и был Мадагаскар. В 1501 году Диаш вернулся в Португалию, оказавшись первым европейцем, обогнувшим Африку от Аденского залива до Гибралтара. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли (587 тыс. кв. км).

В 1519 году эскадра, возглавляемая Фернандо Магелланом, отплыла в экспедицию к Островам Пряностей, превратившуюся в Первое кругосветное плавание.

В 1793 году впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Парижский Лувр - памятник архитектуры и один из крупнейших художественных музеев мира. История создания Лувра насчитывает многие столетия. Здание было построено как крепость на правом берегу Сены в 1190 году при короле Филиппе-Августе для защиты Парижа с запада. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. Наиболее основательно Лувр изменился при Франциске I в 1546 году, когда была снесена и заново построена значительная его часть. С тех пор Лувр превратился в королевскую резиденцию. Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон придали Лувру тот облик, который, несмотря на многочисленные последовавшие переделки, сохранился до настоящего времени. В 1661 году Людовик XIV начал строить Версаль, который с 1682 года стал официальной королевской резиденцией. Лувр был заброшен и оставался пустым до тех пор, пока в 1725 году Академия искусств не стала устраивать в Лувре художественные салоны. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского (особенно французского и итальянского) искусства. Среди них – древнегреческие статуи «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская», статуи Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб», портрет Моны Лизы («Джоконда») да Винчи, «Сельский концерт» Джорджоне, «Мадонна канцлера Ролена» Ван Эйка, произведения Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ватто, Давида, Жерико, Делакруа, Курбе.

В 1833 году был основан город Чикаго. Тогда это была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

В 1846 году на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном было открыто первое научно-исследовательское учреждение США - Смитсоновский институт. Решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти время шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки.

В 1876 году в канадском Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было 13 км.

В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине.

Неофициальные праздники - День попутного ветра и День долгих проводов.

Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея и Павла.

11 августа

В воскресенье в Украине - День работников ветеринарной медицины. Он учрежден указом президента в 2001 году. Также 11 августа в Украине отмечается День строителя. Он тоже установлен указом президента от 1993 года. Поздравляем всех причастных к этим датам!

11 августа 1804 года Австрия стала империей.

В 1906 году француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

В 1909 году американский пароход «Арапаоэ», задрейфовавший по пути из Нью-Йорка в Джексонвилл, первым в мире передал по радио сигнал SOS.

В 1926 году компания «Кодак» объявила о начале работы по созданию цветной кинопленки.

В 1969 году в одном из клубов Беверли-ХиллзДайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл.

В 1984 году в этот день президент СШАРональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что микрофон включен: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». Микрофон работал, а «холодная война» была в самом разгаре. Слова, которые в тот конкретный момент звучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР. Тут же появилось - «ТАСС уполномочен заявить…»

В 2003 году началась миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

Неофициальные праздники - День «мусорной еды», День полета на воздушном шарике и День Святой Клары - покровительницы телевидения.

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная