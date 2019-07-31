Суд отказался переводить Крысина из колонии в изолятор СБУ

В колонии в Торецке «титушка» Крысин отбывает наказание по делу убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Дарницкий районный суд Киева отказал в переводе «титушки» Юрия Крысина из Торецкой исправительной колонии в следственный изолятор СБУ в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня прокурор Лилия Малашич заявила ходатайство о переводе Крысина на время судебного следствия по делу о противодействии активистам Евромайдана и пытках.

Аргументируя свое ходатайство, Малашич отметила, что пребывание Крысина в колонии затягивает рассмотрение дела, поскольку зачастую не удается установить качественную связь с колонией, или вообще такая связь отсутствует, что приводит к переносу судебных заседаний.

Адвокаты Крысина выступили против удовлетворения этого ходатайства, как и сам Крысин, который заявил, что в СИЗО СБУ его на самом деле хочет поместить руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, «чтобы тут на меня давить».

Рассмотрев данное ходатайство, судья Елена Просалова отказала в его удовлетворении.

Таким образом, Крысин и в дальнейшем будет находиться в Торецкой колонии.

Следующее заседание по данному делу назначено на 12 августа. На нем продолжат исследовать доказательства стороны обвинения.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении КрысЧитайте такжеВ суде над "титушкой" Крысиным произошел неожиданный поворотина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысин инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия. 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен. В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания по делу об убийстве Веремия.