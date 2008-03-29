Тернопольчанин продал четырех женщин в рабство в Польшу

В городе Кременец Тернопольской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний местный житель, без постоянного места работы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что он в течение 2006 года вывез в Республику Польша трех жительниц Кременца и 20-летнюю дочь одной из них, где продал их сутенерам с целью сексуальной эксплуатации. Потерпевшие возвращены на родину.