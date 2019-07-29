Более 3 миллионов украинцев трудоспособного возраста находятся на заработках за рубежом - правительство

Несмотря на существенный отток рабочей силы, в правительстве говорят, это способствовало росту зарплат и снижению уровня безработицы в Украине.

По данным Министерства социальной политики Украины, количество украинцев, которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом составляет 3,2 миллиона человек. Это 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 году, пишет Громадське.

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Как отмечают в Минфине, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек — это самый низкий показатель за последние годы.

Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Ранее сообщалось, что 80% нелегальных трудовых мигрантов в Чехии — украинцы.

Напомним, что в Польше ранее сообщали, что 25% всех украинских заробитчан до 2020 года могут переехать в западные страны Европы — Чехию и Германию.

Ранее сообщалось, что украинцы работают на 20% всех польских компаний, а около 450 тысяч украинцев платят в Польше социальные взносы.