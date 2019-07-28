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Эксперт рассказала, что нужно для прекращения "катастрофического" оттока "заробитчан" за границу

19:05, 28 июля 2019
Общество
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Украинцы едут за границу из-за низких зарплат на родине / фото karpatskijobjektiv.com

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Об этом рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина, передает «Обозреватель». По ее словам, украинцы получают меньше всех в Европе.

"Согласно с цифрами, которые я знаю из международных исследований, в 2050 году население Украины составит 36 млн, а в 2100-м – 28 млн. Поскольку у нас смертность превышает рождаемость ежегодно на 200 тысяч, мы должны больше заботиться о нашей рабочей силе, поскольку ее действительно не хватает. Нужна ситуация, когда работа будет более эффективно оплачиваться, потому что первым приоритетом при поиске работы все экспертные организации признают размер зарплаты", – заявила эксперт.

"Не секрет, что размер украинской зарплаты самый низкий в Европе. Причина, почему наши люди уезжают за границу, является очевидной", – подчеркнула она.

Пашкина привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по богатейшему городу Киеву – 15 тыс. грн".

"Если мы хотим, чтобы украинцы оставались на рабочих местах, украинская зарплата должна составлять 65-75% от соседей. В Польше это 800 евро, в Чехии 800 евро минималка, а на квалифицированную работу 1,5 тыс. евро. Про Германию уже не говорим. Наши 600 долларов выглядят скромно", – констатировала она.

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Теги: #Украина#зарплаты