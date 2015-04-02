На Пасху и "гробки" Луганская область откроет границу с Россией

Об этом говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации на Facebook.

«Я попросил, чтобы на Пасху и поминальные дни пограничники открыли границу там, где есть смежные села с Российской Федерацией. И там, и здесь живут украинцы. Кто хотел туда поехать - уже уехал, кто хотел убежать - давно уже сбежал. У людей будет возможность передвигаться по упрощенной процедуре проверки документов и без осмотра, чтобы была возможность спокойно помянуть своих родственников», - сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время встречи с представителями религиозных конфессий.

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Речь идет о контрольно-пропускных пунктах в Станично-Луганском, Меловском, Троицком, Новопсковском и Беловодском районах Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке приостанавливает действие соглашения о малом пограничном движении между Украиной и Российской Федерацией.