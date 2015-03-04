Украина закрывает малое приграничное движение с Россией

Об этом на заседании Кабмина в среду сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

"С 16 марта можно будет пересекать границу исключительно через международные пункты пропуска, которые полностью контролируются властями. Соглашение о малом пограничном движении между Украиной и Россией прекращается украинской стороной", - добавил он.

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По его словам, контроль за перемещением граждан, в первую очередь, Российской Федерации - вопрос национальной безопасности.

"Контроль за перемещением граждан, в первую очередь, Российской Федерации, которые к сожалению не с туризмом сюда приезжают, имеют интересные туристические автомобили в виде российских танков и билеты российских военнослужащих. Туристическое агентство - Министерство обороны Российской Федерации в ГРУ ГШ РФ", - сказал Яценюк.

Кроме того, премьер поручил Министерству внутренних дел и пограничной службе принять меры для обеспечения выполнения этого решения, а Министерству иностранных дел информировать Россию о расторжении соглашения.