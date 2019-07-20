В Киеве состоялась акция к третьей годовщине убийства журналиста Шеремета (фото, видео)

Активисты требовали увольнения руководства правоохранителей.

В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета.

Трансляцию акции вело Громадское.

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Участники акции требуют ускорить расследование убийства Шеремета.

Так, главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева выразила надежду, что новый парламент освободит Арсена Авакова от должности министра внутренних дел, председателя Нацполиции Сергея Князева и генпрокурора Юрия Луценко.

«Потому что это просто недопустимо, когда такие преступления не раскрываются через три года», - сказала она.

За 3 года по убийству Павла Шеремета его друзья и коллеги вновь встречаются на углу улиц Хмельницкого и Франко, где взорвали машину журналиста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2019

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

30 декабря 2018 года Луценко сообщал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.