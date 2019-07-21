Украинцы выбрали фитнес!
20:00, 21 июля 2019Общество
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Украинцы сделали свой выбор и выбрали здоровый образ жизни вместе с сетью фитнес-клубов Sport Life!
Sport Life предлагает присоединиться к большой семье спортивных, здоровых и счастливых людей и объявляет ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ГОДА на абонементы сети.
Sport Life сегодня - это более 100 бассейнов в разных городах Украины, ультрасовременные тренажерные залы, более 200 различных групповых занятий, квалифицированные тренеры и лучшие SPA-комплексы.
Лучшая цена года действует лишь несколько дней, а количество абонементов ограничено, поэтому присоединяйтесь к сети Sport Life сегодня. Прямо сейчас!
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