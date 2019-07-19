В Киеве сегодня с 20.00 ограничат движение на правобережной развязке моста Патона

Дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.

В Киеве сегодня с 20.00 и до 6.00 субботы, 20 июля, ограничат движение на правобережной развязке моста Патона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.

Как пояснили в «Киевавтодоре», на этой развязке проводится очередной этап текущего среднего ремонта.