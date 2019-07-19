цей матеріал доступний українською

В Киеве сегодня с 20.00 ограничат движение на правобережной развязке моста Патона

09:55, 19 июля 2019
Общество
60 0
На этой развязке проводится очередной этап текущего среднего ремонта / Фото: the-city.kiev.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, дорожники будут укладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.

Как пояснили в «Киевавтодоре», на этой развязке проводится очередной этап текущего среднего ремонта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#транспортпогода в Киеве