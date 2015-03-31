Минобороны начало расследование преступлений бойцов "Айдара" на Луганщине
Министерство обороны Украины назначило служебное расследование неправомерных действий отдельных представителей батальона "Айдар" в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Как отмечается, расследование назначено по информации, обнародованной главой Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадием Москалем.
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"Руководство Министерства обороны Украины ознакомили с сообщением Геннадия Москаля относительно неправомерных действий отдельных представиделей батальона "Айдар" в населенных пунктах Луганской области. К месту дислокации подразделения в ближайшее время отбудет группа военнослужащих из Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в случае установления подозреваемых в совершении противоправных действий, они будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.