В Киеве останавливалась синяя ветка метро

Пассажир попал на рельсы на станции "Олимпийская".

На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.

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Об этом работники подземки объявили около 8:10 утра в среду, сообщает "Украинская правда".

О ЧП сообщили и в пресс-службе столичной подземки. "Сегодня в 8:10 пассажир попал на рельсы на станции "Олимпийская". Движение поездов останавливали на 4 минуты. Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр", - говорится в сообщении.

Сейчас метро работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве на синей ветке метро были закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции «Теремки» до станции «Контрактовая площадь». На станции «Оболонь» пассажир упал на пути, а еще четыре станции были закрыты по техническим причинам.