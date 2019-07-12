Утром по техническим причинам закрывались 5 станций. На станции «Оболонь» пассажир упал на рельсы.

В Киеве метро работает в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

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Сегодня утром по техническим причинам закрывались станции метро «Тараса Шевченко», «Почайна», «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра». На станции «Оболонь» произошло падение пассажира на рельсы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на синей ветке метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции «Теремки» до станции «Контрактовая площадь». На станции «Оболонь» пассажир упал на пути, а еще четыре станции закрыты по техническим причинам.