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В сети показали свежие фото Крымского моста

07:41, 17 июля 2019
Общество
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Крымский мост пустует / twitter.com/KrimRt

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Снимками на своей странице в Twitter поделился блогер RoksolanaToday&Крым. На снятых из окна авто фото видно, что на мосту нет другого транспорта.

"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!", – говорится в подписи к фото.

Крымский мост пустует / twitter.com/KrimRt

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.

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Теги: #крымский мост#крымский мост фото