В сети показали свежие фото Крымского моста
07:41, 17 июля 2019Общество
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На снимках зафиксирован пустующий Керченский мост, по которому, как мечтали оккупанты, россияне должны были спешить на полуостров.
Крымский мост пустует / twitter.com/KrimRt
В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом — РФ.
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Снимками на своей странице в Twitter поделился блогер RoksolanaToday&Крым. На снятых из окна авто фото видно, что на мосту нет другого транспорта.
"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!", – говорится в подписи к фото.
Крымский мост пустует / twitter.com/KrimRt
Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.
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