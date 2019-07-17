В сети показали свежие фото Крымского моста

На снимках зафиксирован пустующий Керченский мост, по которому, как мечтали оккупанты, россияне должны были спешить на полуостров.

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом — РФ.

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Снимками на своей странице в Twitter поделился блогер RoksolanaToday&Крым. На снятых из окна авто фото видно, что на мосту нет другого транспорта.

"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!", – говорится в подписи к фото.

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.