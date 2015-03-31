ООН приостанавливает предоставление гуманитарной помощи оккупированному Донбассу - СМИ

Об этом сообщает «Громадське радіо», ссылаясь на информацию в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно сообщению, «на программу помощи жителям Донбасса из запрашиваемых 316 млн выделили лишь 50,5, что равно примерно 16% от нужной суммы. На подконтрольных власти территориях вынужденным переселенцам также перестанут раздавать наличные средства и талоны на еду».

Программа ООН по помощи переселенцам была представлена 23 февраля 2015 года.

В комментарии УНИАН координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь подчеркнула, что в штабе обеспокоены информацией о возможном сокращении программы по предоставлению гуманитарной помощи жителям Донбасса.

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«Последние данные Гуманитарной карты потребностей Донецкой и Луганской областей показывают, что каждый второй житель территорий, неподконтрольных Украине, испытывает потребность в пище и медикаментах, каждый третий - в средствах гигиены. Решить такую масштабную проблему можно только совместными усилиями – Украины, международных миссий и национальных благотворительных организаций.

Гуманитарный штаб Ахметова продолжает программу оказания помощи жителям Донбасса в полном объеме. За первые три месяца 2015 года Штаб раздал более миллиона продуктовых наборов и более 80 тысяч детских наборов. А, начиная с августа 2014 года, – 2 млн 400 тыс. наборов для выживания. Количество получателей всех видов помощи в марте превысило 450 тысяч человек. Мы не намерены сокращать объемы помощи мирным жителям Донбасса. Ринат Ахметов ставит задачу перед своим штабом не уменьшать количество помощи и доставлять ее тем, кто больше всего в ней нуждается», - отметила Филь.