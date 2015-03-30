Более 80% жителей оккупированных территорий Донбасса не хотят покидать свои дома - социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), Наталья Харченко во время круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По ее словам, социологи ожидали в марте новую волну миграции, однако этого не происходит.

«89% опрошенных жителей оккупированных территорий заявляют, что они никуда не поедут. Сейчас на Донбассе остались группы, которые больше всего привязаны к месту проживания, которые не планируют выезжать. Лишь 6% опрошенных хотели бы уехать, но не могут в силу ряда обстоятельств. Планируют выехать до лета около 1% населения. Таких, кто планирует уехать, но не знают когда - также 1%. В Европу, США или Канаду хотели бы уехать 5% жителей, но, как правило, мы видим, что эти планы не подтверждаются конкретными действиями. Это скорее рассуждения о том, что надо что-то делать, возможно, нужно ехать, что-то делать», - сказала Харченко.

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«Из общего количества опрошенных, которые планируют покинуть оккупированные города, в другие области Украины выехали бы 42%, в Россию - 30%», - отметила Харченко.

По словам научного сотрудника КМИС Дарьи Пироговой, большинство жителей не хотят и не имеют никаких планов по поводу отъезда.

«Даже те переселенцы, которые уехали в другие города, ждут того момента, когда можно будет вернуться в Донецк, Горловку, в свой родной город. Для тех немногих, кто хочет уехать, есть проблема с отсутствием денег, места, куда можно поехать и несогласием родителей, чтобы ребенок выезжал», - сказала Пирогова.

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования - оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 по март 2015, изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуация с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.