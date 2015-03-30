Треть жителей Донбасса заявляют о крайне бедственном положении – социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом отмечалось в ходе круглого стола на тему: «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

Ссылаясь на данные исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской области, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко подчеркнула, что перемирие в целом положительно сказалось на восприятии ситуации жителями Донбасса.

«По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, восприятие ситуации людьми значительно улучшилось. 38% опрошенных считают, что ситуация за последнее время улучшилась и только 14% - что она ухудшилась. Наблюдается явный прогресс. Больше людей оценивают ситуацию как терпимую – 70%. О глобальном улучшении гуманитарной или экономической ситуации говорить не приходится. По данным репрезентативного опроса КМИС, 75% жителей Украины поддерживают и одобряют прекращение военных действий на Донбассе. Это находит большую поддержку среди людей», - сказали Харченко.

Читайте такжеШтаб Ахметова отправил самую большую автоколонну с помощью для жителей Донбасса

Гуманитарную карту ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования — оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 г. по март 2015 г., изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуации с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.