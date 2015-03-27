Статус участника боевых действий получили уже более 22 тысяч бойцов АТО

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко на брифинге перед началом правительственной горячей линии, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Он сообщил, что материалы о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, рассматривала межведомственная комиссия.

«Состоялось 28 заседаний, рассмотрено 22 тыс. 657 дел, по 22 тыс. 397 из них принято решение о предоставлении статуса участника боевых действий. Материалы по 222 чел. направлены на доработку, 27 лицам отказано в предоставлении такого статуса», - отметил Деревянко.

При этом он сообщил, что упрощена процедура получения статуса участника боевых действий для тех, кто участвовал в АТО.

По его словам, постановлением Кабинета министров Украины от 4 февраля 2015 года № 104 «О внесении изменений в Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения» изменены полномочия межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованной Государственной службой по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, и соответствующих ведомственных комиссий силовых структур.

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Деревянко отметил, что отныне устанавливать статус участника боевых действий военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава и работникам Минобороны, МВД, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС , ГПтС, которые принимали непосредственное участие в АТО или в обеспечении ее проведения, будут ведомственные комиссии, созданные в каждом из этих министерств и в других государственных органов.

«Это постановление дает возможность присваивать статус участника боевых действий непосредственно в ведомственных комиссиях, что упростит предоставление статуса и прохождение документов более чем наполовину», - отметил Деревянко.

Председатель Госслужбы объяснил, что межведомственная комиссия сегодня рассматривает и будет «рассматривать спорные вопросы, которые возникают или должны быть решены в межведомственном пространстве». Это могут быть такие дела, когда военнослужащие перешли со службы в Нацгвардии в Минобороны, или были добровольцами, а затем подписали контракт, и пр. Также межведомственная комиссия будет рассматривать вопросы в отношении гражданских лиц.