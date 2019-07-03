Опубликован комментарий Леся Подервянского по поводу "закона о дематюкации"

Эпатажный писатель предлагает запретить «не слова, а предметы и действия».

Журналист Айдер Муждабаев опубликовал в соцсетях реакцию известного украинского писателя и художника Леся Подервянского по поводу законопроекта “О противодействии сквернословию” (о дематюкации языка).

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По словам Муждабаева, эпатажный писатель, который активно использует брань в своих произведениях, предлагает запретить «не слова, а предметы и действия».

«По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которых в ответ на просьбу о комментарии по антиматюковому закону метр послал на...й, его официальный комментарий: «Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие — х...й, п...ду и е...ся. И все будет хорошо!» – написал журналист в Twitter.

По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которых в ответ на просьбу о комментарии по антіматюкового закона метр послал на...й, его официальный комментарий: «Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие — х...й, п...ду и является...ся. И все будет хорошо!». — Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) 3 июля 2019 г.

Сообщение Муждабаева обнародовано на странице Подервянского в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 2 июля председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

По словам автора, законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не будет касаться сферы личной жизни людей, законопроектом определяются понятия “сквернословие”, “публичное лицо” и перечень тех слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам. Также документом предусмотрены административные штрафы.

“Это штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Что касается физических лиц — это опять-таки штрафы, от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы с отчислением части заработка. И опять-таки, это как административное нарушение”, - пояснила депутат и добавила, что речь идет об исправительных работах от 40 до 60 дней.

Она уточнила, что СМИ будут нести ответственность, в частности, если они будут ретранслировать, например, чье-то выступление, в котором есть нецензурная лексика.

Средства, которые будут поступать в бюджет с выплаты штрафов, будут направляться в Украинский культурный фонд — на развитие украинской культуры и украинского языка.