В Харькове активисты "повесили авторов" решения о возвращении проспекта Жукова (видео)

Негодование по поводу переименования проспекта в Харькове не утихает.

В Харькове активисты установили виселицу и "повесили авторов" решения о возвращении проспекта имени Жукова.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Недовольные решением местных депутатов и мэра Харькова Геннадия Кернеса, который его подписал, горожане на площади Конституции собрали импровизированные виселицы и повесили на них кукол, олицетворяющих народных избранников, которые голосовали за переименование.

"Мы провели мирную акцию под городским советом в день сессии. За моей спиной (на виселицах, - Ред.) часть депутатов, которые проголосовали за этот закон", - рассказал участник Нацкорпуса Михаил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

Комментируя принятое решение, в Украинском институте национальной памяти заявили, что Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Поэтому присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова противоречить закону о декоммунизации.

В учреждении отметили, что согласно ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.