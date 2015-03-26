Количество пострадавших в результате подрыва автобуса под Артемовском возросло до 21

Об этом сообщается на сайте МВД.

«В 20.30 в дежурную часть Артемовского ГО поступила информация о том, что в районе Майорска во время попытки объехать стационарный блокпост по грунтовой дороге автобус «ЛАЗ», который перевозил людей из Артемовска в Горловку, подорвался на мине. Вследствие этого погибли 4 человека, количество раненых - 21», - сказано в сообщении.

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На месте работает следственно-оперативная группа Артемовского горотдела милиции.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 19 раненых в результате подрыва на мине автобуса в Донецкой области 25 марта.

В пресс-центр АТО заявили, что автобус подорвался на мине, которую заложили боевики.