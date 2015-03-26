Опубликованы имена пострадавших при взрыве автобуса под Артемовском

"По состоянию на 23:00 Артемовский ГО сообщил о 4 погибших и 19 раненых во время происшествия на автодороге сообщением "Артемовск-Горловка". Приводим имена людей, которые пострадали в результате взрыва. Пострадавшие находятся в центральной районной больнице г. Артемовска. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

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1. Пападина Елена Ивановна, 1957р.н., жительница г.Енакиево.

2. Магина Игорь Александрович, 1992 г.р., г.Горловка.

3. Исайко Светлана Ивановна, 1942 г.р., г.Дебальцево.

4. Чернявская Виктория Руслановна, 1991 г.р., г.Шахтерск.

5. Евсеева Виктория Анатольевна, 1992 г.р., г.Горловка.

6. Лученкова Ольга Ивановна, 1949 г.р., Енакиевский р-н с.Веровка.

7. Глущенко Оксана Викторовна, 1982 г.р., г.Горловка.

8. Овчаров Олег Валентинович, 1971 г.р. (адрес не установлен).

9. Елизаров Владислав Александрович, 1971 г.р., прож. м. Горловка.

10. Демиденко Вера Ивановна, 1947 г.р., г. Горловка.

11. Солганов Анатолий Порфирьевич, 1938 г.р., г.Горловка.

12. Плисов Николай Иосифович, 1941 г.р., прож. г.Енакиево.

13. Дремин Валерий Викторович, 1955 г.р., прож. г.Енакиево.

14. Винникова Ирина Анатольевна, 1972 г.р., прож. г.Горловка.

15. Федоров Юрий Петрович, 1964 г.р., прож. г.Горловка.

16. Майорова Татьяна Владимировна, 1993 г.р., прож. г.Горловка.

17. Одиноких Татьяна Петровна, 1956 г.р., прож. г.Горловка.

18. Грищенко Татьяна Николаевна, 1964 г.р., г.Горловка.

19. Дремина Таисия Николаевна, 1953р.н., прож. г.Енакиево.

Установлены данные одной из погибших женщин: Минаева Ирина Григорьевна, 1960 г.р., прож. г. Горловка, ул. Оленина 14/29. Личности еще трех погибших устанавливаются.