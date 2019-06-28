Названо время и место прибытия четырех украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе

Прибытие освобожденных украинцев ожидается сегодня в 14:35.

Четверо украинцев, которых в одностороннем порядке собираются освободить из плена боевики на Донбассе, должны прибыть сегодня в столицу.

Как сообщил УНИАН информированный источник, освобожденные из плена украинцы прибудут в пятницу, 28 июня, в 14:35 в аэропорт "Киев" ("Жуляны").

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Как ранее сообщали российские СМИ, пленные в пятницу, 28 июня, будут переданы в Минске Медведчуку.

Соратник Медведчука Вадим Рабинович назвал их имена. По его словам, боевики намерены освободить Эдуарда Михеева, которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трех военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика, взятого боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Великого, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Горяинова, взятого боевиками "ДНР" в плен 22 мая 2019 годаи и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.