Календарь событий: истории Уимблдонского турнира и купальника-бикини, падение «летающей тарелки», дирижабль Цеппелина, первая обнаженка в кино и встреча Леннона с Маккартни

1 июля

В понедельник - День архитектуры Украины. Он установлен указом президента в 1995 году в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства. Дата была приурочена ко Всемирному дню архитектуры, который до 1997 года отмечался 1 июля. Он был учрежден Международным союзом архитекторов, основанным в 1946 году, после Второй мировой войны, когда нужно было поднимать из руин города. Но в 1996 году было решено приурочить празднование Дня архитектуры ко Всемирному дню жилища, который отмечается в первый понедельник октября. Это решение принял Международный союз архитекторов на XX Генеральной ассамблее ООН в Барселоне. Но официальный Киев не стал переносить дату Дня архитектуры Украины.

Есть 1 июля и памятные даты. Так, в 1569 году в этот день Люблинской унией была создана Речь Посполитая - объединение Польши и Литвы.

В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’Аламбером. Хотя, самые первые энциклопедии, или терминологические словари, появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (2 тысячелетие до н.э.), своды знаний составлялись и в Древнем Китае (12-10 века до н.э.). Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, привычный для нас, стала эта. Проект французского справочного издания возник в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил «Энциклопедии» 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус «Энциклопедии» составили 35 томов: 17 томов текста (60 тысяч статей) и 11 томов «гравюр» (иллюстраций к тексту). В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году - 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией Дидро. Впоследствии его соредактором стал ученый-единомышленник Жан д'Аламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также выдающиеся мыслители века Просвещения: Франсуа Мари Вольтер, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтескье, Поль Адриан Гельвеций и другие. Первая «Энциклопедия» была не только популярно и увлекательно написанным справочником. Направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. В начале «Энциклопедия» выходила по подписке тиражом 4 250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась: в Лукке (1758–1776), Женеве (1778–1779) и Лозанне (1778–1781). Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британника», а с начала 19 века собственные энциклопедии создавались в Германии, Испании и России.

В 1875 году начал свою деятельность Всемирный почтовый союз.

В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг. С тех пор каждый год тихий пригород Лондона - Уимблдон превращается в мировую столицу тенниса. На протяжении двух недель (конец июня — начало июля) Всеанглийский теннисный и крокетный клуб проводит на своих кортах открытый чемпионат Великобритании — Уимблдонский теннисный турнир, самое престижное соревнование из четверки турниров серии Большого Шлема.

Уимблдон - единственный крупный теннисный турнир в мире, где матчи проходят на траве. Ее на кортах застилают рулонами, которые выращивают на специальной ферме в графстве Йоркшир. Процесс производства и хранения такого дерна до сих пор держится в тайне. Теннисный турнир с более чем 120-летней историей отличают не только игра на траве и под открытым небом, но и обязательная для всех участников белая форма. За несоблюдение гардеробной традиции теннисиста, будь он даже суперпрофессионалом, могут запросто дисквалифицировать. Традиционное уимблдонское угощение - клубника со сливками. Подсчитано, что за две недели турнира гости поглощают до 150 тысяч порций этого лакомства. Клубнику специально для турнира выращивают недалеко от Лондона. Ягоду поставляют прямо с грядок, так, чтобы от сбора урожая до продажи прошло не более суток. Комплекс Уимблдона также известен своим музеем тенниса.

В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин» при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

В 1915 была снята первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась при съемке фильма «Дочь богов».

В 1929 году американский художник Элзи Сигар создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

В 1969 году в Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

В 2000 году в США разрешили заверять финансовые документы электронной подписью.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день шутки, День изобретения солнцезащитных очков, День Куриного Бога и День заплетальщиков.

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора.

2 июля

Во вторник - Международный день спортивного журналиста. Он отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Еще 2 июля - День НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Выбор даты связан с тем, что предположительно в конце июня - в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» началась история уфологии. Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник сюда приезжают более 200 тысяч туристов. Им показывают сразу четыре места крушения летающей тарелки. В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике Розуэлла свыше 5 миллионов долларов дохода.

В 1499 году корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

В 1698 году английский военный инженер и изобретатель Томас Сейвери с разрешения короля Вильгельма III получил патент на первую в мире паровую машину – он применил паровой двигатель в пожарной установке. Но изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же, насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

В 1900 году состоялся первый полет дирижабля жесткой конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина модели LZ-1. Оболочка гондолы и винты были выполнены из алюминия. Граф построил его на собственные средства. Опытный дирижабль «Luftschiff Zeppelin» имел длину 128 м, два двигателя мощностью 14,2 л.с. и балансировался путем перемещения веса между его двумя гондолами. Посмотреть на первый полет дирижабля на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах. Под восторженные крики зрителей аппарат оторвался от воды и поднялся в воздух. Цеппелин сам его пилотировал, но из-за неисправностей, возникших в системе управления, полет продолжался лишь 18 минут. Аппарат упал в озеро. После его ремонта были проведены уже успешные испытания. Но достигнутых параметров было недостаточно для привлечения значительных инвестиций в дирижаблестроение. Через несколько лет графу удалось получить необходимое финансирование. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

В 2002 году в этот день Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Неофициальные праздники - День сюрпризов, День трезвенников и Всемирный день собаки.

Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана и Марии.

3 июля

В среду нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в этот день в 1608 году Самуэль де Шамплен - французский путешественник, которого король Генрих IV назначил придворным географом, обследуя земли на юго-востоке современной Канады, заложил на левом берегу реки Св. Лаврентия форт, который назвал Квебеком (на языке местных индейцев это слово означало «место сужения реки»). Население города насчитывало 28 человек. Квебек быстро разбогател на торговле мехами и вскоре стал крупным процветающим портом. В настоящее время Квебек – столица одноименной франкоязычной провинции Канады, второй из 10-ти по численности населения и первой по занимаемой территории.

В 1885 году Карл Бенц из Мангейма провел первые испытания автомобиля собственной конструкции. Он представлял собой двухместный экипаж на трех высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, спаянную из металлических трубок. Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но тогда это была очень прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя у автомобилей Бенца возросла с 0,75 до 2,5 л. с. Этого было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км/ч, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному (в современном понимании этого слова) производству своего автомобиля. Оригинал первого авто Карл Бенц подарил в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и собственно для фирменного музея «Mercedes-Benz» в Штутгарте.

3 июля 1916 года состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник», которая признана одной из крупнейших в истории мореплавания. На момент своей постройки это был самый большой в мире пассажирский лайнер.

Во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года корабль потерпел крушение и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось 1316 пассажиров и 892 члена экипажа, всего 2208 человек. Из них выжило лишь 704 человека. Вердикт суда был следующим - «корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». Моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд - капитан парохода «Калифорния», который, по мнению экспертов, находился в шести милях от места трагедии. Уличенный в самом страшном по морским законам преступлении – неоказании помощи гибнущим людям, он до конца дней носил пятно позора. Лишь после смерти Лорда, в 1962 году, выяснилось, что он невиновен. На «Титанике» видели огни другого корабля – норвежского судна «Самсон». Идя домой с браконьерским уловом, оно не стало себя обнаруживать.

В 1928 в США в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

В 2005 году в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальный праздник - День тайной дружбы.

Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия и Ивана.

4 июля

В четверг - День судебного эксперта Украины, учрежденный указом президента в 2009 году по инициативе Координационного совета по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Принимая решение об учреждении нового праздника, власти руководствовались тем, что судебно-экспертная деятельность имеет большое значение в обеспечении правосудия, защите прав и свобод человека и гражданина. Поздравляем с праздником!

4 июля - День Национальной полиции Украины. Праздник впервые отмечался в 2018 году, согласно указу президента. Именно в этот день на службу заступил первый батальон патрульной полиции в количестве 500 человек. Кстати, до этого времени (с 2015 года опять-таки по указу президента) профессиональный праздник Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, в день подписания президентом закона «О Национальной полиции». Поздравляем всех причастных к празднику, всех тех, кто каждый день защищает нашу жизнь, рискуя своей, борется с опасными преступниками и делает нашу страну лучше без лишних слов.

В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США. История следующая: 5 сентября 1774 года в Филадельфии был созван I Континентальный конгресс, в работе которого приняли участие представители 12 американских колоний (не участвовала Джорджия). Конгресс направил английскому королю послание, требовавшее отмены законов, нарушающих интересы колоний, и объявлял бойкот английским товарам вплоть до полной отмены дискриминационных актов. Однако английский парламент и король Георг III отвергли требования конгресса. Стало ясно, что вооруженный конфликт между обеими сторонами неизбежен. В 1775 году началась война.

В ее ходе американцы поняли, что они отстаивают не только свои интересы, но и сражаются за свободу от английского владычества. Это было четко сформулировано в Декларации независимости, которую подписали руководители колоний, а 4 июля 1776 года она была принята единогласно Вторым Континентальным конгрессом в Филадельфии (штат Пенсильвания). Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки. Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией Независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, – Джон Адамс и Томас Джефферсон – скончались в один день - 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.

Оригинал Декларации Независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение. День Независимости 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и целостной страны. Большинство американцев называют этот праздник по его дате – «Четвертое июля».

В 1862 году в этот день во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать дочке своих друзей Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес». И уже 4 июля 1865 года в издательстве «Macmillan and Co» вышло первое издание книги.

В 1876 году в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.

В 1886 году в городке Прескотт штата Аризона американский ковбой Буффало Билл продемонстрировал первое соревнование по родео.

В 1892 году в государстве Самоа произошло два 4 июля подряд, поскольку по распоряжению короля страна перешла в часовой пояс, находящийся на 24 часа назад - к востоку от линии перемены дат. Это было сделано, чтобы облегчить торговлю с США.

В 1958 году Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.

Неофициальные праздники - День веселья на лужайке и День открытых окон.

Именины у Алексея, Анастасия, Василисы, Георгия, Ивана, Максима, Никиты, Николая, Павла и Юлия.

5 июля

В пятницу также нет официальных международных праздников, но есть значимые даты.

5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольного» тура 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. «Друзья трезвости» погрузились в девять открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: «Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене». Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам. В 1865 году Кук открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство «Томас Кук и сын», первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через пять десятков лет фирма «Томас Кук и сын» владела 84 отделениями, 85 агентствами, ее услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

В 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини. В этом наряде на подиум вышла манекенщица Мишелин Бернардини. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва.

Хотя история моды свидетельствует, что еще 1600 лет тому назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии. Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В нем первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что моментально смело все барьеры. После ставшего культовым фильма, модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

В 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си. Ее ведущий Ричард Бейкер установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 лет - с 954 года по Рождество 1982 года.

Неофициальные праздники - День луженых глоток и День разноцветных носков с пальцами.

Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Федора и Василия.

6 июля

В субботу Международный день кооперативов, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Этот праздник был провозглашен в честь столетия Международного кооперативного альянса - объединения организаций, насчитывающих 760 миллионов членов кооперативов в 100 странах. В 1994 году Генеральная Ассамблея предложила ежегодно отмечать этот День в первую субботу июля. Масштабы деятельности кооперативов варьируются от небольших и скромных частных предприятий до крупных компаний с многомиллионным оборотом.

Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра - экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная). Естественная длина реки составляет 2285 км. Сейчас, когда на Днепре построен каскад водохранилищ, а фарватер во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра - 504 тысячи квадратных километров. Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины, он также проходит через Беларусь и Россию. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев — столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70% населения страны. На территории Беларуси протяженность Днепра составляет 595 километров, на территории России - 485 километров.

Еще в субботу - Всемирный день поцелуя, который придумали в Великобритании. Известные целовальщики: американец А. Е. Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 1990 года во время фестиваля, проходившего в его штате. Таким образом, он ухитрялся целовать человека через каждые 3,6 секунды. Первый поцелуй на экране: в 1896 году его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый насыщенный поцелуями фильм: «Дон Жуан» (1926 год, компания Warner Bros. Pictures), в нем насчитали 191 поцелуй. Самый долгий поцелуй в истории кино: Реджис Туми и Джейн Ваймен целовались на протяжении 185 секунд в фильме «You’re in the Army Now» («Ты сейчас в армии», 1940 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

В 1710 году в Мейсене (Саксония) была создана первая в Европе фарфоровая мануфактура – «Мейсенский фарфор».

6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальный Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажной купюры постоянно менялся. Свой современный вид «зеленый» получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом – художником и теософом Сергеем Макроновским (Керихом). Он расположил на одной из сторон долларовой бумажки элементы Большой печати – государственной эмблемы США, которая была разработана по проекту секретаря Конгресса Томсона при участии специалиста по геральдике Бартона и учреждена в июне 1782 года: орлана с оливковой ветвью с тринадцатью оливками в правой лапе и пучком из тринадцати стрел в левой, а также изображение незавершенной тринадцатиступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз Провидения. Орлан и сейчас широко используется как официальный логотип, а пирамиду вы найдете только на однодолларовых бумажках, которые составляют 45% от общего объема напечатанных на сегодня американских денег.

В 1854 году в Джексоне штата Мичиган прошел первый официальный съезд Республиканской партии США.

В 1863 году был основан крупнейший банк Франции - «Crédit Lyonnais».

6 июля 1885 года впервые вакцина против бешенства была испытана на человеке. До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умерал. В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Его укусила бешеная собака, и сельский врач посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, в то время ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без его помощи мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Ребенок выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернить прах ученого. Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».

6 июля 1957 года на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году - ударник Ринго Старр. Ребята назвали свою группу «The Beatles» («Жуки») и, подобно другим ливерпульским ансамблям, выступали в небольших клубах. В 1961 году их менеджером стал Брайен Эпстайн, молодой торговец грампластинками. Он придумал ребятам новый имидж: вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы. После выступления «The Beatles» в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году, они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность. Альбом «Сержант Пеппер», вышедший в 1967 году, доказал, что «The Beatles» – феноменальное явление, а не сенсация-однодневка. В 1970 году вышел последний альбом битлов - «Пусть будет так» (Let It Be). В том же году группа распалась, и каждый из участников ансамбля пошел своим путем. Леннон выпустил несколько альбомов в соавторстве со своей женой, художницей Йоко Оно. В 1980 году он был застрелен одним из своих фанатов в Нью-Йорке. Пол Маккартни и сегодня продолжает свою творческую карьеру, а еще он входит в первую десятку самых состоятельных музыкантов планеты.

Неофициальные праздники – День улыбок и День рукопожатий.

Именины у Александра, Антона, Артема, Германа, Митрофана, Петра, Святослава и Федора.

7 июля

В воскресенье - День работников морского и речного флота Украины, учрежденный указом президента в 2015 году. Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.

Еще 7 июля - День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Праздник также учрежден указом президента в 2015 году.

Также в воскресенье - День работника природно-заповедного дела в Украине, учрежденный указом президента в 2009 году.

Поздравляем всех причастных к этим профессиональным праздникам!

В 1754 году в этот день в Нью-Йорке открылся Королевский колледж – ныне Колумбийский университет.

В 1881 году 7 июля впервые вышла в свет сказка «Пиноккио». История деревянной куклы впервые была опубликована в Риме в виде романа-фельетона на страницах «Газеты для детей», а через два года вышла отдельным изданием.

Кстати, в маленьком итальянском городке Коллоди, в честь которого детский писатель Карло Лоренцини взял себе псевдоним, стоит памятник литературному герою, деревянному мальчику Пиноккио. На нем высечена надпись: «Бессмертному Пиноккио – благодарные читатели в возрасте от четырех до семидесяти лет». Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. «Пиноккио» - одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Сказка Карло Коллоди переведена на 87 языков мира.

В 1891 году компания «American Express» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт. Они выпускались достоинством в 100, 50, 20 и 10 долларов. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывался в верхнем его углу, а при обналичивании воспроизводил свою подпись. Поначалу это нововведение было воспринято с опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на общую сумму 9 120 долларов. Главная причина медленного старта состояла в том, что получить деньги по чеку можно было только в офисах «American Express», сеть которых охватывала лишь часть территории США. Компания решила проблему очень оперативно, заключив контракты с целым рядом банков и гостиниц. Уже к 1892 году перечень учреждений, принимавших к оплате дорожные чеки, занимал 14 страниц фирменной брошюры «American Express», а самих чеков было продано на 483 490 долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 миллионов долларов.

Сегодня использование дорожных чеков - обычная практика во многих сферах жизнедеятельности человека.

В 1940 году во Львове был открыт литературный музей Ивана Франко.

В 1980 году состоялся первый перелет через Ла-Маншсамолета на солнечных батареях.

В ночь на 7 июля восточные славяне отмечают по случаю летнего солнцестояния традиционный праздник Ивана Купала, известный также как Купальская ночь и Иванов день. Хотя название праздника отсылает к святому Иоанну Крестителю, его история берет начало в древние, дохристианские, языческие времена. Этот день и поныне считается у славян мистическим: он посвящен единению естественных противоположностей: огня и воды, жизни и смерти, мужского и женского начал. Большинство обрядов связаны со стихиями Купала и Морены – огнем и водой. Практически вся вода и растительность в этот день наделяется магическими свойствами. Так, в ночь на Купала молодежь прыгает через костры и водит вокруг них хороводы. Купальский костер заранее готовили всем селом, размещая его на возвышенности, берегу водоема или перекрестке дорог. Считалось, что зажигать его необходимо «живым огнем», добытым при помощи трения. Считается, что огонь очищает и закаляет, оберегает от зла и неудач. Влюбленные пары прыгали через костер взявшись за руки – считалось, что если они не разомкнут рук в прыжке, то их отношения будут крепкими, а брак - счастливым. Согласно примете, если сжечь на Ивана Купала вещь ребенка или больного человека, то он станет здоровее или вылечится. В этот день также принято было сжигать старые вещи, чтобы открывать дорогу для нового и отказываться от тяжелого прошлого. Еще на Купала принято купаться в водоемах, чтобы очистить тело и душу. Делать это следует осторожно – согласно поверьям, в этот день на охоту выходят русалки и водяные, которые ради забавы готовы утянуть неосторожного пловца на дно. Значительная часть обрядов связана с любовью и браком. Молодые девушки плетут себе венки и с зажженными свечами пускают по реке – чем дальше он уплывет, тем счастливее сложится личная жизнь его хозяйки.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная