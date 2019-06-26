Суд признал виновной 16-летнюю девушку, вышедшую с плакатом за импичмент Зеленского

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.

Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу в административном правонарушении, которое имело место 25 мая, когда девушка вместе с товарищем в центре Ривне держали плакаты за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Ua:Рівне.

После акции полиция пригласила их в отделение и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов. Также протокол составили и на мать несовершеннолетнего.

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Как сообщила мать Дарьи Наталья, в Ривненском городском суде решение относительно правонарушения вынесли еще 13 июня.

«Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание - УНИАН) – то его перенесли», - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.

Напомним, городской суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которые в полиции назвали агитацией без выходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что девушку признали невиновной, а впоследствии, когда в полиции обнародовали другое постановление, где девушка признана виновной, в суде отметили, что ошиблись работники и ошибочно прислали проект постановления, а не принятое судьей решение.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию № 22/053360-эп о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов.