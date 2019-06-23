ПЦУ наказала двух священников за поддержку Филарета

Два сторонника Филарета отстранены от осуществления служения.

Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

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"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илия (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - отмечается в сообщении.

В соответствии с указом главы ПЦУ Епифания, насельнику Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандриту Андрею (Маруцаку) запрещено служение сроком на 3 месяца. Такое решение принято "за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

Иеромонах Илия (Игоря Зеленского) указом епископа Харьковского и Богодуховского уволен с должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г.Барвенково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнание томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

За неучастие в "соборе" Филарет уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша). Вместо него Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствовавшего на "соборе".