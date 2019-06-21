Завтра на страницах абитуриентов появятся результаты ВНО по всем предметам

Сегодня экспертная комиссия при УЦОКО установила пороговый балл «сдал/не сдал» для тестов по трем последним предметам.

Завтра, 22 июня, на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания появятся результаты по всем предметам.

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Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Сегодня экспертная комиссия при УЦОКО установила пороговый балл «сдал/не сдал» для тестов по трем последним предметам: истории Украины, географии и химии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по истории Украины, соответствующий 27 тестовым баллам, по географии – 26, по химии – 16.

"От общего количества людей, которые принимали участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог «сдал/не сдал» преодолели: по истории Украины 84 % человек; по географии – 89,57 %, химии – 86 %", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.