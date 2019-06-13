Более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе (видео)

Эксперты обнародовали первые результаты по трем предметам.

Пока часть украинских абитуриентов сегодня еще сдают химию - последний из тестов, - эксперты Украинского центра оценивания качества образования уже определили проходной порог по украинскому языку и литературе.

Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературы остался такой же, как и в прошлом году, - 23. И это стало причиной, что 15,8% абитуриентов, которые писали обязательные тесты, их не прошли. То есть для 53 тыс. 613 выпускников из почти 340 тысяч, которые писали тесты, вступительная кампания в этом году заканчивается, ведь без этого результата ни в один вуз не возьмут, говорится в сюжете ТСН.

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Правда, для нынешних абитуриентов из Одесской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые учились в школах неславянской группы, а с румынским, венгерским и молдавским языками, установили адаптивный порог на уровне от 14-23 баллов, эти баллы им перечислят в 100 рейтинговых баллов. Таким образом, у них увеличатся шансы поступить в украинские учебные заведения.

Всего 200 баллов из 200 возможных получили по украинскому языку всего 17 абитуриентов.

Порог для математики также остался на прошлогоднем уровне – 11. Поэтому тесты по этому предмету со 155 319 абитуриентов не прошли 18,17% - то есть 28 тыс. 215 выпускников. Правда, отличников по математике значительно больше, чем по украинскому, аж 98.

А вот по физике 200 баллов не получил никто. Возможно, это связано с тем, что в этом году эксперты подняли порог до 13 баллов. В общем тесты по физике писали 21 тыс. 407, а вот не прошли их 3 тыс. 204 абитуриента, что составляет 14,97%.

Экспертная комиссия начала переводить тестовые баллы в рейтинговые, поэтому обещают, что к завтрашнему утру все абитуриенты будут видеть результаты на своих страницах.

Ранее Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.