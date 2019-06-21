Завтра в Киеве будут прощаться с погибшим нардепом Тымчуком

Церемония прощания состоится в столичном Доме офицеров.

В субботу, 22 июня, в 10.00 в киевском Доме офицеров состоится церемония прощания с народным депутатом от "Народного фронта", координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком, который погиб 19 июня.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Народный фронт".

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тимчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция рассматривала несколько версий: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. Как сообщили в прокуратуре, приоритетной версией гибели Тимчука является самоубийство.