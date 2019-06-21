Названа приоритетная версия гибели нардепа Тымчука

По словам Максимец, к выводу о приоритетной версии следствие пришло по результатам первоочередных следственных действий.

Приоритетной версией гибели народного депутата Дмитрия Тымчука следствие считает самоубийство.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На сегодняшний день наиболее вероятной версией гибели Дмитрия Тымчука следствие считает самоубийство, однако в рамках следствия будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, дактилоскопическая, баллистическая, результаты которых мы получим позже», - сказала она.

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По словам Максимец, к выводу о приоритетной версии следствие пришло по результатам первоочередных следственных действий, в частности, проведения осмотра места происшествия, исследования экспертами тела погибшего и допроса лиц, близких к Тымчуку, которые сообщили о последних неделях его жизни.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.