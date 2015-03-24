Меркель провела встречу с матерью и сестрой Савченко

14:49, 24 марта 2015
Общество
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Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с матерью и сестрой украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая находится в российском СИЗО.

REUTERS

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере". "Мать и сестра Надежды Савченко были приняты в ведомстве федерального канцлера: Ангела Меркель и в дальнейшем будет прилагать усилия для ее освобождения", - написал украинский дипломат.

Андрей Мельник также сообщил, что в понедельник Мария и Вера Савченко, а также сестра Олега Сенцова встретились с председателем Комитета Бундестага по правам человека, вице-председателем фракции ХДС Бундестага и провели встречу в министерстве иностранных дел Германии.

Кроме того, Мария и Вера Савченко открыли в Музее Берлинской стены стенд, посвященный украинской летчице.

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