Меркель провела встречу с матерью и сестрой Савченко

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере". "Мать и сестра Надежды Савченко были приняты в ведомстве федерального канцлера: Ангела Меркель и в дальнейшем будет прилагать усилия для ее освобождения", - написал украинский дипломат.

Мати і сестра Надії Савченко були прийняті у Відомстві Федерального канцлера: Ангела Меркель і надалі докладатиме зусиль для її звільнення — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 24, 2015

Андрей Мельник также сообщил, что в понедельник Мария и Вера Савченко, а также сестра Олега Сенцова встретились с председателем Комитета Бундестага по правам человека, вице-председателем фракции ХДС Бундестага и провели встречу в министерстве иностранных дел Германии.

Важлива розмова матері Надії Савченко - пані Марії, сестри героїні Віри та сестри О.Сенцова - Наталі в МЗС Німеччини pic.twitter.com/IiYZDC51hi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 23, 2015

Кроме того, Мария и Вера Савченко открыли в Музее Берлинской стены стенд, посвященный украинской летчице.