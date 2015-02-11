Берлинская Академия искусств призвала Россию немедленно освободить Сенцова

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство KNA, в письме, обнародованном в Берлине, академия напоминает, что Сенцов, которого российские правоохранители арестовали в его собственном жилище в Крыму и доставили в Москву, находится в заключении с мая 2014 года. Он принимал участие в протестах на киевском Майдане и выступал против российской аннексии Крыма. Берлинская академия еще в сентябре выступила с протестом против его содержания под стражей.

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Президент Академии искусств Клаус Штек подчеркнул, что пока Сенцова не освободят, его заведение не будет поддерживать никаких официальных контактов с российскими культурными учреждениями. По словам представителей академии, в письме, которое они получили из Центра общественных связей ФСБ РФ, российская спецслужба обвиняет Сенцова в подготовке террористических актов. Никакой конкретной информации относительно даты начала судебного процесса против режиссера, который должен был начаться еще в октябре, ФСБ не предоставила. Сам Сенцов отвергает все обвинения в свой адрес.

Источник: http://www.dw.de/берлінська-академія-мистецтв-закликає-росію-звільнити-режисера-олега-сенцова/a-18248476

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания под стражей Сенцова.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не выразили желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.