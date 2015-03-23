ПАСЕ снова призвала Россию освободить Савченко

В заявлении еще раз напомнили, что, согласно Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Савченко должна была получить возможность принять участие в заседании комитета 23 марта, сообщает Радио Свобода.

В ПАСЕ также обратили внимание, что 16 марта Надежда Савченко возобновила длительную голодовку после того, как ее отказались освободить согласно минским договоренностям, что грозит тяжелыми последствиями ее здоровью.

Ассамблея уже много раз выступала с заявлениями и принимала резолюции с требованиями к России немедленно освободить Савченко, народного депутата Украины, которая как член делегации Украины в ПАСЕ имеет международный иммунитет.

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Россия отказывается принимать это во внимание, а также не признает, что должна была освободить Савченко согласно минским договоренностям, которые она подписала.

Напомним, Надежда Савченко находится в следственном изоляторе в России с лета 2014 года. В декабре она объявила голодовку в знак протеста против задержания. 5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которую держала более 80 дней.