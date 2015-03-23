На улицах Харькова установлены 107 камер видеонаблюдения

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. По словам заместителя директора департамента телекоммуникаций и связи Романа Сальникова, видеокамеры уже установлены возле памятника Т. Шевченко, на площади Конституции, Привокзальной площади, на территории Харьковского аэропорта, нескольких рынков, автовокзалов, возле нескольких крупных торговых центров, кинотеатров, стадиона "Металлист", Дворца спорта, Харьковского городского совета, Харьковской облгосадминистрации и других объектов, которые требуют постоянного контроля с точки зрения безопасности.

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Кроме того, камеры отслеживают движение транспорта на улице Сумской, проспекте Ленина, на пересечениях улицы Пушкинской и улицы Петровского, площади Конституции и проспекта Московского, ул. Героев Труда и ул. Академика Павлова, пр. Гагарина и пр. Героев Сталинграда и пр. Также камеры контролируют выезды из города.

Роман Сальников сообщил, что правоохранители уже запрашивали записи с камер видеонаблюдения, и благодаря им нашли виновных в случаях хулиганства, нападений на людей, взлома автомобилей и тому подобное.

"Мы в частном порядке совместно с активистами, провайдерами, нашим департаментом смотрим эти камеры и при необходимости предоставляем видео правоохранительным органам для рассмотрения. В ближайшее время мы планируем создать собственный центр наблюдения, который будет отслеживать и контролировать все объекты. Камеры возле Дворца спорта, к сожалению, установили уже после теракта, но здесь предсказать невозможно", - отметил заместитель директора департамента.

По его словам, видеокамеры по городу были установлены в связи со сложной общественно-политической ситуацией в стране и возможными террористическими актами. К концу 2015 года в городе планируют установить еще 500 камер, в том числе на территориях школ и детских садов.

На данном этапе на реализацию программы привлекаются частные средства.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта проходил митинг Достоинства, посвященный памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того, как колонна активистов Евромайдана отправилась от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв. Во время теракта два человека погибли на месте трагедии, а 11 пострадали. Позже двое раненых - 15-летний подросток и 18-летний юноша - скончались от травм в больнице скорой и неотложной помощи.