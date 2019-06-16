В Киеве вечером из-за концерта группы KISS могут ограничить вход на три станции метро

Возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве сегодня вечером из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут ограничить вход на три станции метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"В связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как известно, 16 июня в 19.00 на НСК "Олимпийский" состоится концерт легендарной американской рок-группы KISS.